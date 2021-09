Bei Dacharbeiten in die Tiefe gestürzt: Mann im Eichsfeld schwer verletzt

Dingelstädt. In Dingelstädt ist ein junger Mann bei Dacharbeiten mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Bei Dacharbeiten an einem Abrissgebäude ist am Montagnachmittag ein 20 Jahre alter Mann in Dingelstädt (Landkreis Eichsfeld) schwer verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war er aus bisher ungeklärter Ursache etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.

Der 20-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei dem Gebäude handele es sich um einen ehemaligen Lebensmittelmarkt. Anwohnern sei es erlaubt, sich dort Baumaterial auszubauen und kostenfrei mitzunehmen, hieß es.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.