Tierkadaver entsorgt Eichsfeld: Zwei tote Minihängebauchschweine in Waldstück gefunden

Berlingerode Bei Berlingerode hat eine Spaziergängerin zwei Tierkadaver gefunden. Polizei und Veterinäramt ermitteln.

Eine Spaziergängerin teilte am Sonntagnachmittag der Eichsfelder Polizei den Fund von zwei verendeten Minihängebauchschweinen mit. Die Tierkadaver hatte sie in einem Waldstück nahe der Ortslage von Berlingerode aufgefunden, so die Polizei.

Nachdem die Beamten der örtlichen Polizeidienststelle die Auffindesituation der toten Tiere in Augenschein nahmen, wurde zur weiteren Prüfung das Veterinäramt des Landkreises Eichsfeld hinzugezogen. Durch das zuständige Amt wurden die Kadaver sichergestellt und abtransportiert, teilt die Polizei mit. Nun wird geprüft, ob die Tiere nur widerrechtlich entsorgt wurden und warum sie verstorben sind, heißt es.

