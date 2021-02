Kontaktbeschränkungen im Eichsfeld werden verschärft

Aufgrund der nach wie vor hohen Infektionszahlen werden die Kontaktbeschränkungen im Eichsfeld verschärft. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Ab diesem Samstag ist in dem Landkreis der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und Personen, für die ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht, gestattet. Das sieht die neue Verordnung des Landkreises vor. Sie gilt bis zum 14. Februar.

Zudem sei jeder dazu angehalten, den Aufenthalt im öffentlichen Raum auf ein absolutes Minimum zu beschränken, teilte das Landratsamt in Heiligenstadt am Freitag weiter mit. Das Eichsfeld hat derzeit nach dem Kreis Schmalkalden-Meiningen die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Thüringen. Der Wert für die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts im Kreis Eichsfeld bei 238.