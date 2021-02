Mann in eigener Wohnung im Schlaf von Unbekannten überfallen, verletzt und beraubt

Heiligenstadt. In Heiligenstadt haben zwei Unbekannte einen schlafenden Mann in dessen Wohnung überfallen und beraubt. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Heiligenstadt einen 40-Jährigen in dessen Wohnung überfallen, verletzt und beraubt. Wie die Polizei mitteilte, drangen zwei Männer in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.30 Uhr gewaltsam in die Wohnung in der Mescheder Straße. Dort attackierten sie den schlafenden Bewohner mit Schlägen und Tritten.

Die Angreifer erbeuteten schließlich das Portemonnaie des Mannes und ergriffen die Flucht. Der 40-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort. Hinweise zur Tat sowie den unbekannten Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631 - 960 entgegen.

