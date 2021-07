Polizei stoppt Trunkenheitsfahrten im Eichsfeld – renitente Autofahrerin leistet Widerstand

Wahlhausen/Heiligenstadt. Zwei Betrunkene hat die Polizei im Eichsfeld bei Verkehrskontrollen gestoppt. Eine Frau handelte sich dabei gleich mehrere Anzeigen ein.

Am Freitag gegen 21 Uhr wurde in der Ortslage Wahlhausen eine 57-jährige Skoda-Fahrerin kontrolliert, nachdem sie eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen hatte. Der Frau aus Hessen, die laut Polizei keinerlei Ausweisdokumente bei sich hatte, sei dabei auch ein Atemalkoholtest angeboten worden. Sie willigte ein, das Ergebnis waren 1,26 Promille. Bei der anschließenden Blutentnahme im Krankenhaus zeigte sich die Frau renitent und leistete Widerstand, so die Polizei. Erst mit Unterstützung einer Polizistin konnte die Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt werden. Neben der Trunkenheit im Verkehr erwartet die Frau nun auch ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Auf Grund seiner auffälligen Fahrweise wurde am Freitag gegen 23 Uhr ein Nissan-Fahrer im Stadtgebiet Heiligenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits beim Ansprechen des 52-Jährigen habe dieser alkoholbedingte Ausfallerscheinungen, so die Polizei. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Es wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

