Verwirrung um Verkehrsführung am Heidkopftunnel

Zu Verwirrung kam es am Mittwochmorgen bei den Pendlern, die auf der Autobahn 38 in Richtung Göttingen unterwegs waren. Aufgrund der Sanierung des Heidkopftunnels ist dort momentan nur eine Röhre befahrbar – am Morgen eigentlich in Fahrtrichtung Göttingen. Am frühen Mittwochmorgen habe es aber ein Problem beim Umbau der Verkehrsführung gegeben, sodass diese nicht wie gewohnt stattfinden konnte, heißt es von der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes. Deshalb war die Tunnelröhre am Mittwoch nur in Fahrtrichtung Halle befahrbar. Die Pendler, die am Morgen in Richtung Göttingen unterwegs waren, wunderten sich also, dass sie von der Autobahn abgeleitet wurden.

Normalerweise wird der Verkehr vormittags bis 11.30 Uhr und am Wochenende grundsätzlich in Fahrtrichtung Göttingen auf der Autobahn belassen. Nachmittags ab 12 Uhr und in der Nacht bis 2 Uhr wird der Verkehr in Fahrtrichtung Halle geführt. Ab 11.30 Uhr bis zirka 12 Uhr und von 2 Uhr bis 2.30 Uhr erfolgt der Umbau der wechselseitigen Verkehrsführung. In dieser Zeit ist die Autobahn voll gesperrt und beide Verkehre fahren über die Umleitungsstrecken.