Eine vor Situationskomik strotzende Aufführung in Eisenach 

Eltern und Erzieher der DRK-Kita Regenbogenhaus organisieren zum zweiten Mal am Nikolaustag einen überaus prächtig besuchten Wintermarkt

Eisenach „Das war voriges Jahr so toll und so ein großer Erfolg, dass wir es dieses Jahr unbedingt wieder machen wollten“, spricht Ina Schneider über den zweiten Wintermarkt auf dem Außengelände der DRK-Kindertagesstätte „Regenbogenhaus“. Die stellvertretende Kita-Leiterin ist überwältig von dem enormen Interesse an diesem Jahrmarktstrubel am Nikolaustag. Mit einsetzender Abenddämmerung zieht es am späten Nachmittag trotz frostklirrender Kälte immer mehr Steppkes mit ihren Eltern, Großeltern und Freunden, sowie DRK-Mitarbeiter anderer Bereiche, beauftragte Handwerker und Senioren aus dem benachbarten DRK-Seniorenheim „Justusstift“ auf das festlich illuminierte Kindergartengelände. Der Duft von Zimt, Nelken und Kardamom, der vielen heißen Punsch-Tassen entflieht, das Vanille-Bouquet knuspriger Waffeln, aber auch das Aroma lecker gebräunter Rostbratwürste sowie der rauchige Dunst von verbranntem Hartholz aus Feuerkörben krabbeln je nach Aufenthaltsort in die Nasen der Wintermarktbesucher.

Mit Liedern zur Winterzeit eröffnen einige Kita-Steppkes aus heiteren Kehlen den Nikolausnachmittag auf dem Außengelände. Foto: Norman Meißner

Mit Liedern zur Winterzeit eröffnen einige Kita-Steppkes aus heiteren Kehlen den Nikolausnachmittag; wenig später unterhält der Eisenacher Straßenmusiker Bastian Coburger auf seiner Gitarre mit Liedern zur besinnlichen Zeit. Mit einer überaus zwerchfellstrapazierenden Märchenvorstellung – einer vor Situationskomik strotzenden Aufführung – verwöhnen zahlreiche Mütter und Väter prächtig kostümiert das restlos begeisterte Publikum. Nach der überaus gefeierten Frau-Holle-Vorstellung im Vorjahr versammeln sich diesmal nach und nach immer mehr Hauptfiguren aus zahlreichen Grimm-Märchen-Klassikern in der DRK-Weihnachtsbäckerei. Die schauspielernden Eltern wahrten die Heimlichkeit des Märchens mit Proben am Sonntagvormittag im leeren Kindergarten.

Der Eisenacher Straßenmusiker Bastian Coburger lässt auf seiner Gitarre Liedern zur besinnlichen Adventszeit erklingen. Foto: Norman Meißner

Kita-Leiter Florian Fuckel zeigt sich begeistert, mit welch enormer Einsatzbereitschaft Eltern und Erzieher dieses Jahrmarkttreiben im Advent vorbereiteten. Die Erzieher bastelten mit den Kindern seit Wochen Adventsschmuck, Weihnachtskarten oder stellten Salatkräuteröle, Plätzchen und köstliche Marmeladen her. Auch Eltern und Erzieher bringen sich mit selbstgebastelten und handgemachten Erzeugnissen ein. „Die Veranstaltung soll sich in erster Linie selbst tragen und wenn noch etwas übrigbleibt, wird wieder Spielsand benötigt“, erzählt Florian Fuckel. Er spricht von stattlichen 11 Tonnen Sand. „Es geht darum, dass sich die Eltern einfach näher kennenlernen, ins Gespräch zueinander finden, schließlich kommen sie aus allen Teilen der Stadt“, fährt der Einrichtungsleiter fort.

In bunten Kostümen begeistern die schauspielernden Eltern die Kinder zur Märchenaufführung, in der zahlreiche Hauptfiguren vieler Grimm-Märchen auftreten. Foto: Norman Meißner

Die Erzieherinnen Juliane, Antje und Annabell (von links) bieten Selbstgebasteltes. Foto: Norman Meißner