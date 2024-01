18-Jähriger verletzt zwei Polizisten in Krankenhaus in Bad Liebenstein

Bad Liebenstein In Bad Liebenstein wurden in einer Klinik zwei Beamte von einem Jugendlichen verletzt. Zuvor hatte ein Arzt die Polizei gerufen.

Ein 18-Jähriger soll in der Nacht zum Sonntag nach einem Polizeieinsatz in Bad Liebenstein im Wartburgkreis zwei Beamte in einer Klinik verletzt haben. Die Einsatzkräfte waren zunächst per Notruf zu einer Feier in einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden, wie die Polizei Bad Salzungen am Sonntag mitteilte. Demnach lag der 18-Jährige dort in seinem Erbrochenen und war nicht mehr ansprechbar. Bevor der Rettungsdienst kam, war der junge Mann wieder bei Bewusstsein, reagierte laut Polizei aber aggressiv auf die Einsatzkräfte.

Der 18-Jährige kam den Angaben zufolge ins Krankenhaus. Die Polizei begleitete ihn wegen seines aggressiven Verhaltens, wie es hieß. Auf Station hätte deshalb auch ein Arzt die Beamten um Hilfe gebeten, teilte die Polizei mit. In der Klinik wurden die beiden Polizisten von dem 18-Jährigen demnach verletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.