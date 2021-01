Bad Salzungen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung haben Ermittler im Wartburgkreis größere Mengen an Drogen beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Drogen bei Razzia im Wartburgkreis sichergestellt – 32-Jähriger in Haft

Nach mehrwöchigen intensiven Ermittlungen durchsuchte die Kriminalpolizei am Sonntag die Wohnung eines 32-jährigen Mannes in Bad Salzungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, seien dabei 1,5 Kilogramm Amphetamin, 170 Gramm Metamphetamin, 130 Gramm Marihuana und weitere Betäubungsmittel gefunden worden. Die Drogen sollen den Angaben nach einen Straßenverkaufswert von über 20.000 Euro haben.

Die Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen weitere in der Wohnung anwesende Personen seien zudem Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen worden.

Der 32-Jährige wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und die Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt Untermaßfeld anorndete. Die Ermittlungen dauern an.

