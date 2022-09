Radfahrer bei Unfall im Wartburgkreis gegen Auto geprallt und schwer verletzt

Bad Salzungen. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagmorgen ein Radfahrer im Wartburgkreis verletzt worden. Das ist bisher bekannt:

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr im Bad Salzunger Ortsteil Möhra gekommen. Laut Polizei war ein 49-Jähriger in den frühen Mogenstunden mit seinem E-Bike unterwegs und fuhr dabei in der Ettenhäuser Straße aus bisher ungeklärter Ursache auf ein geparktes Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall erlitt der Radfahrer schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungswagen ins nahegelegene Klinikum eingeliefert werden.

