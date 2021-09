Unbekannte greifen Auto im Wartburgkreis mit Baseballschläger an – Insassen alarmieren Polizei

Schweina. Drei Personen sind in Schweina von einer Gruppe attackiert worden. Ein Angreifer drosch mit einem Baseballschläger auf das Auto ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagnachmittag sind drei Personen in einem in Schweina stehenden Fahrzeug unvermittelt von Unbekannten attackiert worden. Laut Polizei kamen in der Altensteiner Straße plötzlich drei Fahrzeuge angerauscht und stoppten neben dem Fiat. Anschließend stiegen etwa zehn Personen aus, von denen zwei auf das Fahrzeug zu liefen. Einer der beiden Männer drosch mit einem Baseballschläger auf die Windschutzscheibe ein, während der andere versuchte die Fahrertür zu öffnen.

Als die beiden Angreifer bemerkten, dass die Insassen die Polizei verständigten, nahmen sie Reißaus. Bekannt ist bislang nur, dass mindestens eines der Fahrzeuge das Kfz-Kennzeichen WAK hatte. Die Täter flüchteten unerkannt.

Verletzt wurde niemand, aber am Fiat entstand Schaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizei zu melden.

