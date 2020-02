Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1,3 Millionen Euro Fördermittel für den ländlichen Raum

Die Mitglieder der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland kamen am Montagnachmittag zur jährlichen Mitgliederversammlung auf dem Rittergut in Nickelsdorf zusammen. „Aus der aktuellen Förderperiode stehen der RAG 1,3 Millionen Euro zur Verfügung, um Projekte bis einschließlich 2023 umzusetzen“, so Geschäftsführerin Ina John. Rund 20 Anträge mit einem Volumen von rund 900.000 Euro habe es nach einem ersten Projektaufruf gegeben, der bis zum 31. Oktober 2019 lief. „Viele Anträge müssen aber noch nachgearbeitet werden“, so Ina John. Oftmals fehle es an notwendigen Verträgen oder Baugenehmigungen.

Vorstand stimmt der Förderung von acht Projekten einstimmig zu Zur Versammlung stimmte der Vorstand einstimmig den ersten acht Projekten zu, welche die RAG mit Fördermitteln unterstützen möchte. Für förderfähig wurde unter anderem ein Antrag der Stadt Dornburg-Camburg bewertet, die im Freibad die Sanitär- und Pumpenanlage sowie die Einfassung des Beckens sanieren will. Die Gemeinde Weißbach (VG Hügelland-Täler) will einen Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft schaffen und erhält dafür finanzielle Unterstützung seitens der RAG für die sanitären Anlagen. „Das FFH-Gebiet um die Waldecker Buchen ist ein richtiges Kleinod“, meinte Ina John. Die Wegeführung im Gebiet sei allerdings verschlissen, Geländer oft nicht mehr nutzbar. Die Gemeinde Waldeck will sich der Sache annehmen und das Gelände für Besucher wieder nutzbar machen. Mehr-Generationen-Spielplatz in Bucha und Erlebnispfad im Klosterlausnitzer Moor In Bucha soll hinter dem Kindergarten ein Mehr-Generationen-Spielplatz entstehen. „Dort hat sich das ganze Dorf an der Planung beteiligt“, teilte Ina John der Mitgliederversammlung mit. Ebenso zugestimmt wurde dem Ansinnen des Kurortes Bad Klosterlausnitz, der im Klosterlausnitzer Moor einen Erlebnispfad einrichten möchte, auch, um die Wege von Besucher und Spaziergängern rund um das Moor besser zu lenken und so keine Gefahr für Flora und Fauna darzustellen. Bereits im Vorjahr erfuhr das Obstgut Triebe in Schöngleina eine Förderung durch die RAG zur Einrichtung einer Schnapsbrennerei. „Wir hatten immer Obst, das zwar in Ordnung war, aufgrund von Kerben oder ähnlichem aber nicht in den Handel kam“, erzählte zur Versammlung der Inhaber Lars Triebe. Mittlerweile würden Brennerei und Hofladen sehr gut angenommen, daher soll nun eine Küche und sanitäre Anlagen zusätzlich errichtet werden – „Um das Obstgut erlebbar zu machen“, so Ina John. Neuer Projektaufruf läuft bis zum 31. März 2020 Am Montag wurde ein weiterer Projektaufruf für innovative Ideen zur Belebung des ländlichen Raums gestartet, der bis zum 31. März dieses Jahres reicht. Rund 400.000 Euro können noch verteilt werden. Anträge von Kommunen dürfen dabei mit bis zu 65 Prozent, private Projekte mit bis zu 50 Prozent gefördert werden. „Es gibt noch Luft nach oben“, stellte Anett Tittmann bei ihrem Jahresbericht 2019 vor den Mitgliedern fest. 23 Projekte hat die RAG im vergangenen Jahr unterstützt, gab rund 270.000 Euro für private Vorhaben, 90.000 Euro für kommunale Projekte und 20.000 Euro für Kooperationsprojekte aus. Auch Ina John warb dafür, Projekte frühzeitig bei der RAG anzumelden, um Ideen gemeinsam zu beraten und gegebenenfalls zu einem antragsreifen Projekt zu entwickeln. „Außerdem wissen wir derzeit nicht, ob Anträge im kommenden Jahr noch bewilligt werden.“ Zur Jahresversammlung sind neue Mitglieder in die RAG aufgenommen worden, die nun insgesamt 74 Mitglieder zählt. Neu dazu gekommen sind die Gemeinden Schöngleina und Bucha, das Obstgut Triebe, die Stadtwerke Eisenberg Energie sowie der Regionalverband Jena/Saale-Holzland-Kreis der Kleingärtner. Mehr zur RAG Saale-Holzland und dem aktuellen Projektaufruf im Internet www.rag-sh.de