Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

1000 Silbitzer Euro für den Kindergarten im Nachbarort

Was man mit 1000 Euro so alles machen kann? „Wir werden uns mit dem Elternbeirat Gedanken machen“, sagt Annett Kästner. Die Leiterin des Kindergartens „Elstertalspatzen“ in Hartmannsdorf hat gut Lachen. Soeben hat der Silbitzer Bürgermeister Silvio Mahl (CDU) ein offizielles Schreiben vorbeigebracht, das offiziell 1000 Euro aus der Infrastrukturpauschale der Gemeinde für den Kindergarten im Nachbarort verkündet. Möglich ist ein neues Spielgerät oder etwa Mobiliar.

Nun rührt die Spende nicht nur vom Edelmut der Gemeinderäte aus Silbitz her. Tatsächlich besuchen 15 Kinder aus Silbitz die Einrichtung in Hartmannsdorf, etwa ein Dutzend wird von den Silbitzer Eltern nach Caaschwitz geschickt, den anderen Nachbarort in Richtung Gera. Auch dorthin hat man einen Teil der Infrastrukturpauschale gegeben, die die Gemeinde für jedes neu geborene Kind vom Land erhält. Sie muss zum Wohl von Kindern eingesetzt werden – also etwa in Kindergärten oder auf Spielplätzen.

Mehr Kinder in Silbitz als vor der Wende

Kinder gibt es derzeit in Silbitz genug: „Aktuell sind es sogar mehr als kurz vor der Wende“, sagt der Bürgermeister. Junge Familien ziehen in den Ort – somit steigt der Bedarf an Kindergartenplätzen. Derzeit können 80 Kinder die Einrichtung in Hartmannsdorf besuchen, noch einmal 20 die Kinderkrippe in Crossen. Beide Einrichtungen seien fast voll belegt, so die Leiterin. „Bis zum Sommer werden wir voll“, sagt Kästner.

Auch deshalb hat die Gemeinde Silbitz vorgesorgt und eine Zweckvereinbarung mit Hartmannsdorf geschlossen. Man beteiligt sich stärker an den Kosten und bekommt dafür ein sicheres Kontingent an Kindergartenplätzen. „Natürlich besteht für die Eltern weiter Wahlrecht“, so Bürgermeister Mahl. Wenn andernorts womöglich kein Platz zur haben sei, habe man immer noch Hartmannsdorf.