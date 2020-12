132 Nikolaus-Päckchen für Weißenborner Kinder

Am Nikolaustag gab es für die Weißenborner Kinder Geschenke.

Der Traditionsverein Weißenborn 1996 hat im Vorfeld zum Nikolaustag Spenden gesammelt, um den Weißenborner Kindern eine kleine Nikolausüberraschung zu bereiten. Von der Ursprungsidee bis zur Umsetzung vergingen nur wenige Tage, da zahlreiche Sponsoren in kürzester Zeit ihre finanzielle Unterstützung zukommen ließen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

So wurden im Vorfeld 132 Päckchen gefüllt und in mehreren kleinen Helfergruppen, zu Fuß mit Handwagen und Nikolausmütze im Dorf an alle Kinder, die bis zum 6. Dezember 2020 noch keine Jugendweihe hatten, verteilt.

Aktion geheim gehalten

Da die Aktion eine Überraschung für die Weißenborner Kinder sein sollte, haben die Verantwortlichen das Vorhaben weitestgehend geheim gehalten, und das ist schlussendlich auch gelungen, melden Stefanie Mahn und Christiane Putzer: „Die Freude war riesengroß, und das ist für uns natürlich der beste Lohn für unsere Aktion“. Sie danken allen Sponsoren für die Unterstützung und richten einen besonderen Dank an die fleißigen Nikolaushelfer, die den Weg zu jedem Kind gesucht und gefunden haben. Vonseiten des Traditionsvereins Weißenborn 1996 wünsche man allen Bürgern eine frohe Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr 2021.