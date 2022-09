15. Interkulturelles Malfest im Eisenberger Wasserturm gefeiert

Eisenberg. Beim 15. Interkulturellen Malfest in Eisenberg trafen sich zahlreiche Menschen zum gemeinsamen Malen

Beim 15. Interkulturellen Malfest, veranstaltet vom Jugendzentrum Wasserturm in Eisenberg, haben sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Menschen zum gemeinsamen Malen und Austauschen getroffen. Das Fest wird gefördert durch den Lokalen Aktionsplan (LAP) und soll eine Möglichkeit sein, um über die Malerei zu kommunizieren und so beispielsweise Sprachbarrieren zu überwinden. Von den ganz Kleinen über Jugendliche bis hin zu Erwachsenen: Alle Altersgruppen und Menschen verschiedener Herkunft seien beim Fest dabei gewesen, resümiert Detlef Poller vom Jugendzentrum. Das Fest sei gut angenommen worden, sagt er. Und auch wenn die Kommunikation manchmal nur mit Händen und Füßen möglich war: „Ich denke, alle haben sich sehr wohlgefühlt.“

Insgesamt seien mindestens 30 Bilder im Rahmen des Malfestes entstanden, schätzt Detlef Poller. Die meisten Bilder seien von den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern mitgenommen worden.

„Ich bin heute hier, weil ich die Idee sehr gut finde“, erklärt Renata Conkova vom Landesverband für Sinti und Roma, während sie mit einem Pinsel erste Farbstriche über ihre Leinwand zieht. Das Fest helfe, Sprachbarrieren zu überwinden. Man müsse keine Angst haben herzukommen, und besonders Kinder bekämen so die Möglichkeit, mit anderen zu spielen, findet sie. Neben ihr malt eine junge Frau aus der Slowakei mit ihren beiden Kindern ein Bild. Die Familie sei gerade neu nach Eisenberg gezogen, sagt Renata Conkova.

Unterstützung gab es am Samstagnachmittag zudem vom Eisenberger Kunstverein. Auch im nächsten Jahr soll das Interkulturelle Malfest im Wasserturm wieder stattfinden.