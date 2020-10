18 Millionen Euro an Agrarzahlungen für den Landkreis

Die Landwirtschaft stellt im Saale-Holzland-Kreis einen wesentlichen Wirtschaftsfaktor dar. Mehr als die Hälfte des Kreisgebietes diene der Nutzung durch Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft, heißt es auf der Internetseite des Landkreises. „Im nördlichen Gebiet überwiegen fruchtbare Ackerflächen, im südlichen Gebiet ein hoher Grünlandanteil“, ist da zu lesen. Darunter findet sich eine Liste von 14 für den Landkreis beispielhaften Agrarbetrieben – von der Agrargenossenschaft Bucha e.G. bis hin zur Mörsdorfer Agrar GmbH.

All diese Betriebe eint auch, dass sie Empfänger von EU-Agrarzahlungen sind. Mehr als 18 Millionen Euro flossen in diesem Rahmen aus dem Budget der Europäischen Union im vergangenen Jahr in die Region. In 2018 waren es noch knapp 16,6 Millionen Euro.

Nach wie vor bildet die Gemeinsame Agrarpolitik den größten Einzelposten des EU-Haushalts. Im Jahr 2020 sind das 34,5 Prozent des 168,68 Milliarden Euro umfassenden EU-Haushalts für Verpflichtungen, also 58,1 Milliarden Euro. Laut Agrar-Atlas 2019 der Heinrich-Böll-Stiftung zahlt jeder EU-Bürger im Schnitt 114 Euro für die Agrarpolitik der Union. Um herauszufinden, in welchem Umfang davon Zahlungen Empfänger im Saale-Holzland erreichen, bietet sich zum einen der Blick auf die Internetseite www.agrar-fischerei-zahlungen.de an. Betrieben wird diese von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Transparenz, Interessenschutz, Leistungen

Die jüngsten, verfügbaren Daten beziehen sich auf das Jahr 2019. Diese werden jährlich für das Vorjahr bereitgestellt. Hier lassen sich über die Suche die Empfänger von Agrarsubventionen regional einsehen. Veröffentlicht werden die Zahlen, um Transparenz zu gewährleisten und „die Verwendung finanzieller Mittel für jeden Bürger nachvollziehbarer zu machen, die finanziellen Interessen der Union besser zu schützen und die Leistungen der Begünstigten bei der Bereitstellung von öffentlichen Gütern hervorzuheben“, heißt es auf der Seite. Letzteres meint etwa die Rolle der Landwirtschaft als Arbeitgeber, bei der Pflege der Kulturlandschaft und dem Erhalt von Dorfkultur und ländlicher Lebensart.

Eine anschaulichere Darstellung bietet hingegen das Online-Informationszentrum für die Landwirtschaft www.proplanta.de. Hier erlaubt Kartenmaterial einen Überblick nicht nur über Summen und Empfänger in den Landkreisen, die Präsentation erlaubt auch eine überregionale Einordnung. Die insgesamt 18.069.386 Euro an Agrarzahlungen für das Jahr 2019 verteilten sich auf insgesamt 280 Empfänger im Landkreis. An vorderster Stelle steht demnach das Agrarunternehmen „Wöllmisse“ Schlöben eG mit einer Fördersumme von gut 1,2 Millionen Euro. Das andere Ende des Spektrums bildet ein Kleinempfänger in Frauenprießnitz – hier wurden 368 Euro aus dem EU-Agrartopf ausgezahlt.

Auch Vereine und Kommunen unter Empfängern

Der elektrische Bürgerbus für Stadtroda und Schlöben wurde auch mit Leader-Mitteln beschafft. Das Programm gehört zur zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Foto: Ute Flamich

In der Empfänger-Liste finden sich längst nicht nur landwirtschaftliche Betriebe. Auch mehrere Gemeinden, der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Eisenberg, die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland e.V. oder ­etwa der Förderverein Waldbad „Herzog Ernst“ e.V. Wolfersdorf sind darunter. Das hat unter anderem mit Fördermittelunterstützung durch das Leader-Programm oder Zahlungen für Basisdienstleistungen und Dorferneuerung zu tun, die alle der Entwicklung des ländlichen Raums - der sogenannten „ zweiten Säule“ der gemeinsamen europäischen ­Agrarpolitik - dienen sollen. Neben Direktzahlungen an die Landwirte und Agrarmarktmaßnahmen (zusammen die erste Säule) enthält eine solche Liste der Agrarzahlungen also stets auch viele Projekte, die der Bereicherung des Landlebens dienen - wie zum Beispiel auch ein Elektrobus für die Mobilität der Menschen in Stadtroda und Schlöben, der im Oktober 2019 übergeben wurde.