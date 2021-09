21-Jähriger versucht im Saale-Holzland-Kreis Schuhe zu stehlen

Hermsdorf. Ein 21-Jähriger probierte in einem Einkaufsmarkt im Saale-Holzland-Kreis neue Schuhe an. Er stellt den leeren Karton zurück und wollte ohne zu zahlen den Laden verlassen.

Ein 21-Jähriger wollte am Montagmorgen in Hermsdorf im Saale-Holzland-kreis davonlaufen. Zumindest hatte er dazu schon die passenden Schuhe an.

Der junge Mann war in einem Einkaufsmarkt und probierte dort Schuhe an. Als der 21-Jährige ein passendes Paar von Adidas gefunden hatte, zog er die Turnschuhe an, stellte den Karton zurück ins Regal und wollte den Kassenbereich verlassen, ohne die Absicht die Ware zu bezahlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Langfinger allerdings bei seiner Handlung beobachtet und schließlich auf den Diebstahl angesprochen.

Weitere Blaulichtmeldungen aus Thüringen:

Rudolstadt: 77-jähriger Radfahrer von Bus erfasst und schwer verletzt

Feuer in Sonneberger Gebäude - Zeugen nach Brandstiftung gesucht