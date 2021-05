22 neue Coronafälle im Saale-Holzland

Corona-Schnelltest: Steht der Kontrollstrich nach 15 Minuten auf "C", ist der Test negativ.

Eisenberg. 22 neue Fälle. Die Inzidenz im Saale-Holzland liegt (Stand Dienstag) bei 221,8.

Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 22 neue Corona-Fälle gemeldet. Das hat das Landratsamt am Mittwoch mitgeteilt. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Pandemiebeginn im März 2020 ist damit auf 4389 gestiegen. Davon sind 265 Fälle aktiv, 4124 sind beendet. Der Inzidenzwert ist weiter leicht gesunken auf 221,8. Aktuell befinden sich 1912 Kreisbewohner in Quarantäne, für 16.070 ist die Quarantänezeit beendet.