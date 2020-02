Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

25 neue Krätze-Fälle seit Jahresbeginn im Saale-Holzland

In den vergangenen Jahren ist bundesweit und auch im Saale-Holzland-Kreis die Zahl der Erkrankungen an Krätze (Scabies) deutlich gestiegen. 2019 wurden in Thüringen 99 Ausbrüche mit 471 erkrankten Personen erfasst. In diesem Jahr waren es bis zum 7. Februar bereits 28 Häufungen mit 113 erkrankten Personen. Im Saale-Holzland-Kreis hat das Gesundheitsamt seit Herbst 2019 ebenfalls eine deutliche Zunahme der Erkrankungen registriert. Die genaue Anzahl liege aber im Dunkeln, da nur Erkrankungsfälle in einer Gemeinschaftseinrichtung wie Kindergärten, Schulen oder Altenheimen meldepflichtig sind. „Familiäre Einzelerkrankungen müssen dem Gesundheitsamt nicht gemeldet werden“, sagt das Gesundheitsamt. Offiziell sind im Saale-Holzland-Kreis hat das Gesundheitsamt im Vorjahr 30 Fälle und seit Jahresbeginn 2020 bereits 25 neue Fälle von Krätze-Erkankungen registriert worden.

Ansteckende Hautkrankheit

Zum Krankheitsbild erläutert das Gesundheitsamt des Kreises: Die Krätze ist eine ansteckende Hauterkrankung, die durch Hautparasiten, die Krätzemilben, verursacht wird. Erste Symptome treten fünf bis sechs Wochen nach der Ansteckung auf, bei einer Wiedererkrankung bestehen die Beschwerden aber schon nach wenigen Tagen. Typisch sei der vor allem nächtliche Juckreiz, der neben girlandenförmigen kleinen, geröteten Hautpusteln oder Knötchen in den Finger- und Zehenzwischenräumen, an den Ellenbogenstreckseiten, um den Nabel herum oder bei Männern am Penisschaft auftritt. Für Erkrankte gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, Mittel der ersten Wahl sind äußerlich anzuwendende Cremes. Ohne Therapie mündet die Erkrankung in einen chronischen Hautbefall. Eine Ansteckung anderer Personen besonders in der Familie ist dann meist vorprogrammiert.

Wichtig ist deshalb, bei Auftreten von Krätze immer alle Haushaltsmitglieder gleichzeitig zu behandeln und die Wäsche – einschließlich Bettwäsche, Waschlappen, Handtücher – komplett zu wechseln und bei mindestens 60°C zu waschen. Alle textilen Oberflächen, zu denen der Erkrankte Kontakt hatte, müssen gründlich gesaugt oder desinfizierend gereinigt werden. Nur dann könne eine Weiterverbreitung verhindert werden.

Wer Frage dazu hat, kann sich an das Gesundheitsamt im Saale-Holzland-Kreis wenden.