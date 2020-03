28 Corona-Fälle im Saale-Holzland

Die 28. Infektion mit dem Corona-Virus im Saale-Holzland hat das Landratsamt am Montagnachmittag gemeldet. Aktuell sind im Landkreis 19 Personen als corona-positiv registriert. Neun Menschen seien bereits wieder genesen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Bei den fünf neuen Corona-Fällen vom zurückliegenden Wochenende handele es sich um eine Familie aus dem Landkreis, teilt die Kreisbehörde weiter mit. Die Familie befinde sich jetzt in gemeinsamer häuslicher Quarantäne. Ein Erkrankter werde stationär im Krankenhaus behandelt.

Für den 28. Corona-Fall im Landkreis hat das Gesundheitsamt am Montag die notwendige Quarantäne-Anordnung erlassen

Quarantäne-Zahlen sinken

Aktuell befinden sich im Saale-Holzland-Kreis noch 174 Personen in Quarantäne. Am Montag endet für 21 Menschen die Quarantäne-Zeit, am Dienstag für 41 Menschen und am 1. April für weitere 23 Personen im Landkreis.