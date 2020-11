290 neue Wohnungen im Saale-Holzland genehmigt

In der Zeit von Januar bis September 2020 ist im Saale-Holzland-Kreis der Bau von 290 Neubauwohnungen genehmigt worden.

Das geht aus einer Mitteilung des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor. Das sind demnach mehr als etwa in Jena mit dort 270 Neubauwohnungen.

In Thüringen wird der Landkreis in diesem Zeitraum bei diesem Wert nur von den kreisfreien Städten Erfurt (522) und Weimar (344) übertroffen. Im Vergleich dazu seien etwa in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt oder Saale-Orla in dieser Zeit nur 50 beziehungsweise 57 Genehmigungen zum Bau von Neubauwohnungen erteilt worden, heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt genehmigten die Thüringer Bauaufsichtsbehörden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 den Bau von 3484 Neubauwohnungen. Laut der Statistik waren das 14,1 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Den größten Zuwachs verzeichnete hier der Geschossbau. Für Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen wurde eine Zunahme von 38,4 Prozent errechnet.