In Walpernhain haben junge und alte Einwohner mehr als 30 Nistkästen gebaut, die kurz vor Ostern im ganzen Orts verteilt und angebracht werden sollen.

35 Nistkästen für Walpernhainer Vögel

Wer will fleißige Handwerker sehen? Natürlich kennen die meisten diesen Auftakt für das bekannte Kinderlied. Tatsächlich musste, wer eben jene Handwerker sehen wollte, am Sonnabend nach Walpernhain gehen. Im Dorfgemeinschaftshaus der kleinen Gemeinde am äußersten Rand des Saale-Holzland-Kreises waren nach Angaben von Bürgermeister Günter Weihmann 30 bis 40 Bürger mit dem Schrauben und Kleben von etwa drei Dutzend Nistkästen beschäftigt.

„Wir hatten Bausätze vorbereitet“, berichtet er. Zwei Modelle gibt es – mit kleiner und großer Öffnung. Die meisten haben schon ein Schieferdach, zur Verfügung gestellt vom örtlichen Dachdeckerbetrieb. „Und alle ohne Dach bekommen noch eins, bevor sie angebracht werden“, so Weihmann. Auch das Holz kommt vom Dachdecker, ein engagierter Bürger hat es vor der großen Bastelaktion korrekt zugesägt.

Neue Treffpunkte für Walpernhain

Man habe den Kindern etwas bieten wollen, das sie vom Computer weglockt, sagt der Bürgermeister. „Obwohl das bei uns im Ort schon recht gut klappt.“ Viele seien sportlich aktiv. Bestätigung kommt zum Beispiel von Lydia. Die Zehnjährige bemerkt ganz routiniert, sie bastle ohnehin oft mit ihrem Vater oft etwas zur Jahreszeit passendes, etwa vor Weihnachten oder Ostern. Und da sich am schwarzen Brett der Hinweis für die Bastelei gefunden habe, sei sie samt Vater gerne gekommen und habe mitgemacht.

Doch auch der Naturschutz spielt eine Rolle. „Es ist ein bisschen ruhiger im Ort geworden, seit mit dem Straßenbau die Stromleitungen verschwunden und unter die Erde gewandert sind“, berichtet Weihmann. Offenbar fehlten den Vögeln Sitzgelegenheiten. Das soll nun anders werden, wenn die 35 Nistkästen aufgehängt werden. „Wir machen am Gründonnerstag eine Osterwanderung.“ Da würden die Kästen verteilt und sollten angebracht werden.

Schon im vergangenen Jahr hatte man im Ort Blumenkästen gebastelt, die sich im öffentlichen Raum wiederfinden. „Überall dort, wo sich Leute treffen im Ort.“ Das gilt nun auch für Vögel: Die bekommen rechtzeitig vor Ostern gleich 35 neue Plätze, wo sie sich in Walpernhain treffen können.