40 weitere Corona-Fälle im Saale-Holzland

Am Dienstag, 5. Januar, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises weitere 40 Corona-Fälle gemeldet. Das hat das Landratsamt am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Alle Entwicklungen in unserem kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis liegt inzwischen bei 1.720. Das Gesundheitsamt hat weitere 23 Tests veranlasst. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei fast 350.

Weitere Zahlen zum Infektionsgeschehen und zu Quarantäneanordnungen hat das stark ausgelastete Gesundheitsamt nicht mitgeteilt.