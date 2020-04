Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

50-Jähriger hämmert mit Besenstil an Tür von Polizeistation

Wie die Polizei mitteilt, tauchte der 50-Jähriger am gestrigen Montagabend erneut vor der Polizeistation in Eisenberg auf. Am vergangenen Wochenende hatte er es demnach beim rum grölen belassen. Diesmal hämmerte der betrunkene Mann mit einem Besenstiel gegen die Eingangstür der Polizeistation. Des Weiteren demolierte er das beleuchtet Polizei-Schild darüber, was dadurch zu Bruch ging.

Mit Besenstiel und Teilen des Schildes wurde der 50-Jährige wenig später durch vier Polizisten gesehen und in Gewahrsam genommen. Der hinzugerufene Notarzt wies den Mann noch in der Nacht in die Psychiatrie einweisen.