50 Jahre in Freundschaft miteinander verbunden

Stadtroda und Tachov in Tschechien sind 2021 seit fünf Jahrzehnten in einer städtepartnerschaftlichen Freundschaft miteinander verbunden. Das besondere Jubiläum werde in Tachov gefeiert, der etwa 12.800 Einwohner großen Stadt, die zirka 55 Kilometer westlich von Pilsen liegt. Wie und wann gefeiert wird, darüber seien die Städte derzeit im Gespräch, sagt Klaus Fickler, Vorsitzender der Städtepartnerschaftskommission Stadtroda.

Anlässlich des Jubiläums hat sich der Seniorenbeirat der Stadt Stadtroda etwas einfallen lassen: Der traditionelle Seniorenkalender für 2021 wird zweisprachig erscheinen. „Der Kalender ist im Entwurf fertig erarbeitet und ist derzeit in urheberrechtlicher Abstimmung“, sagt Wolfgang Main, der Vorsitzende des Seniorenbeirates. Im Oktober dieses Jahres soll der besondere Jahrweiser verteilt werden. Für die tschechischen Freunde in Tachov werde es selbstverständlich ebenfalls Exemplare als Geschenk geben.

Der Kalender wird zwölf ausgewählte Fotografien der Ausstellung „Stadtroda – Partnerstadt Tachovs in Thüringen“ enthalten. Die Schau habe die Stadt Stadtroda 2019 gemeinsam mit dem Jenaer Künstler Christian Krause in der Reithalle in Tachov präsentiert. „Der Kalender soll den Bürgerinnen und Bürgern die Schönheit und Historie sowie die Partnerschaft mit der Stadt Tachov nahebringen. Deshalb wird auch ein Kalenderbild den Titel ‚Tachov in Stadtroda‘ tragen“, sagt Steffen Möbius. Der Standesbeamte, der in der Stadtverwaltung Stadtroda arbeitet, hat das Textliche des Jahrweisers in seiner Freizeit vom Deutschen ins Tschechische übersetzt. Zweisprachig abgedruckt seien die Bildunterschriften der Kalenderblätter sowie die Monatsnamen.

Seit ungefähr zehn Jahren beschäftige er sich autodidaktisch mit der tschechischen Sprache, sagt Steffen Möbius. In Abständen besuche er auch immer wieder Kurse an der Volkshochschule in Jena. Grund dafür sei einerseits sein privates Interesse an „diesem wunderschönen Land“, insbesondere an den Menschen und deren Geschichte. „Andererseits lerne ich die Sprache auch aus der Tatsache heraus, dass Stadtroda seit fast einem halben Jahrhundert eine Partnerstadt in Tschechien hat. Mit Tachov verbinden mich offizielle, aber auch privat freundschaftliche Kontakte.“ Die freundschaftlichen und ehrlichen Kontakte zu den Menschen in der Tschechischen Republik seien für ihn unschätzbar wertvoll. „Man spürt dabei in intensiver Weise das Vertrauen, das hieraus erwächst, trotz der problematischen Vergangenheit unserer beiden Länder. Ich als Deutscher betrachte meinen Einsatz in dieser Form auch als eine Art Wiedergutmachung der eigenen Geschichte, obwohl diese ja meinen Jahrgang nicht unmittelbar betrifft.“

Ein Städtepartnerschaftsvertrag – damals noch zwischen dem Kreis Stadtroda und dem Kreis Tachov – sei im Jahr 1970 ausgehandelt und 1971 unterzeichnet worden. „Am 6. Oktober 1974 wurde vom Stadtrat Stadtroda im Beisein einer Delegation aus Tachov auch die Städtepartnerschaft zwischen Stadtroda und Tachov beschlossen. Für Stadtroda nahm Bürgermeister Heinz Rosenkranz die Vertragsunterzeichnung vor“, steht in der „Chronik der Stadt Stadtroda“ von Utz Möbius geschrieben.