51-jährige Frau bei Unfall in Hermsdorf verletzt

Am Donnerstagabend ist es in Hermsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Opel auf dem Schleifreisener Weg in Richtung Rodaer Straße.

An der Kreuzung mit der Schulstraße befand sich der Volkswagen einer 51-jährigen Fahrerin, die aus Richtung Schulstraße gekommen war, bereits im Kreuzungsbereich. Laut Mitteilung der Polizei ist es in der Folge zur Kollision beider Fahrzeuge gekommen, bei der die 51-Jährige Verletzungen davon trug. Der VW der Frau wurde bei dem Unfall derart stark beschädigt, dass er später abgeschleppt werden musste.