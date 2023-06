56-Jähriger stiehlt in Bad Klosterlausnitz Zustellerfahrzeug und verteilt Pakete

In Bad Klosterlausnitz hatte es die Polizei am Dienstag mit einem ungewöhnlichen Fall zu tun. (Symbolbild)

Bad Klosterlausnitz. In Bad Klosterlausnitz stiehlt ein 56-Jähriger den Transporter eines Paketzustellers, baut damit einen Unfall und verteilt dann die Pakete aus dem Fahrzeug.

In Bad Klosterlausnitz hatte es die Polizei am Dienstag mit einem ungewöhnlichen Fall zu tun. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wurde sie zunächst zu einem Unfall gerufen, als ein Transporter durch einen Zaum fuhr und so auf einem Firmengelände landete.

Bei der Unfallaufnahme kam ein 45-Jähriger dazu, der angab, der Transporter gehöre ihm. Der Paketzusteller hatte das Fahrzeug zuvor im Rahmen seiner Tätigkeit in der Nähe abgestellt. Als er mit seiner Auslieferung fertig war, war der Transporter weg.

Ein 56-Jähriger hatte sich den Transporter geschnappt und baute dann damit den Unfall. Auf dem Firmengelände habe er dann noch die Pakete aus dem Transporter verteilt. Als die Polizisten den Sachverhalt klären wollten, sei er gegenüber den Beamten handgreiflich geworden, so dass er gefesselt werden musste.

Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter Alkohol oder berauschenden Mitteln stand, folgte, neben mehreren Anzeigen, eine Blutentnahme.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

