6,5 Millionen Euro Corona-Hilfe für das Saale-Holzland

Landtagsabgeordneter Markus Gleichmann (Die Linke) begrüßt die knapp 6,5 Millionen Euro, die das Land im Rahmen der Corona-Pandemiehilfen an die Kommunen und den Kreis zahlen möchte. Vorbehaltlich der Abstimmung im Landtag am Freitag, 5. Juni, erhalten die Kommunen abhängig der zu erwartenden Steuerverluste Unterstützung vom Land. Hinzu kommt eine pauschale Unterstützung aller Gemeinden und des Kreises.

Für die Gemeinden im Saale-Holzland-Kreis werden die ausgereichten Mittel aufgrund der Berechnungsgrundlage der Steuereinnahmen der Jahre 2017 bis 2019 sehr unterschiedlich sein. Bad Klosterlausnitz wird als Kurstadt zusätzlich von einem Sonderprogramm profitieren. „Die Grund- und Mittelzentren werden natürlich am stärksten profitieren, da sie durch die höhere Gewerbedichte stärkere Steuerausfälle haben werden“, sagt Gleichmann. In einer Modellrechnung wird das für die größeren Städte im Saale-Holzland-Kreis folgende Hilfsmittel 2020 bedeuten:

Bad Klosterlausnitz: 38.900 Euro plus Kurzuschuss (nicht beziffert),

Bürgel: 118.700 Euro,

Crossen an der Elster: 104.700 Euro, Stadt Dornburg-Camburg:

297.900 Euro,

Eisenberg: 690.700 Euro,

Stadt Hermsdorf: 561.300 Euro,

Kahla: 467.400 Euro,

Orlamünde: 22.800 Euro,

Schkölen: 158.130 Euro und

Stadtroda: 320.500 Euro.

„Dass 1,8 Millionen Euro an den Kreis überwiesen werden ist zwar gut, trifft hier aber den falschen Adressaten. Der Landkreis hat keine eigenen Steuereinnahmen und die Mehrausgaben im Gesundheitsbereich werden ebenfalls vom Land an anderer Stelle ersetzt. Auch die Musik- und Volkshochschule wird über das Sondervermögen des Landes gestützt“, sagt Gleichmann. „Im Kreistag werden wir als Linke/Grüne Fraktion daher einen Verwendungsvorschlag unterbreiten. Ein Teil der zusätzlichen Einnahmen soll in die Absenkung der Kreisumlage 2020 fließen, ein weiterer in den Aufbau der Rücklage für 2021.“ Auch wolle man Unterstützung für Kulturvereine, die nur begrenzt von den bisherigen Hilfsfonds profitieren konnten.