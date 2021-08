6. Skatspieltag endet mit Sieg des Hermsdorfers Jens Plötner

Hermsdorf. In der Gesamtwertung führt Skatfreund Andreas Borchert aus Bad Klosterlausnitz

Diese Runde geht an Hermsdorf: Am sechsten Spieltag konnte sich Jens Plötner vom Skatclub Hermsdorfer Kreuz Hermsdorf mit 2650 Punkten gegen seine 23 Mitstreiter durchsetzen. Zweiter wurde Andreas Borchert aus Bad Klosterlausnitz mit 2567 Punkten und auf Rang drei Waldemar Czyrnia mit 2458 Punkten. Die weiteren Geldpreise gingen an Gerd Gensichen (2447 Punkten), André Dörschmann (2444 Punkten) und René Peter (2206 Punkten).

In der Gesamtwertung nach sechs Spieltagen führt weiterhin Andreas Borchert aus Bad Klosterlausnitz mit 2271 Punkten, gefolgt von Jens Plötner aus Hermdorf mit durchschnittlich 2225 Punkten und Dietmar Martin aus Gera mit 2070 Punkten, teilt Anja Fietz mit. Neben den Vereinsmitgliedern sind an den Spielabenden auch andere Freunde des Skatspiels willkommen. Allen Teilnehmern „Gut Blatt“!

Der nächste Skatabend findet am Freitag, 6. August, 18.30 Uhr, im Gasthaus „ Zur Linde“ in Hermsdorf statt.