62 Corona-Kranke aus dem Saale-Holzland im Krankenhaus

Eisenberg. Impfaktionen ohne Termin gibt es am Samstag in Eisenberg.

Am Montag, 6. Dezember, wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises 44 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten ist auf 9296 gestiegen, der Inzidenzwert auf 1300. Die Zahl der Patienten in stationärer Behandlung hat sich auf 62 erhöht, davon liegen fünf Patienten auf Intensivstationen.

Am Samstag, 11. Dezember, finden in Eisenberg Impfaktionen ohne Termin statt: 12-18 Uhr im Depot der Funke Mediengruppe, Bahnhofstraße 15, sowie 10-14 Uhr in der Arztpraxis Dr. Liebetrau, Hohe Straße 5. Das Impfen im Schillergymnasium hat die Kassenärztliche Vereinigung auf den 20. Dezember verschoben.