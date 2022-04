650 Ukrainer im Saale-Holzland

Saale-Holzland. Aktuell sind noch 30 Menschen in der Turnhalle Eisenberg untergebracht

Im Saale-Holzland-Kreis sind derzeit rund 650 aus der Ukraine geflüchtete Menschen erfasst. Im Ankunftscenter des Landkreises, der Turnhalle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Eisenberg, sind aktuell noch etwa 30 Ukrainer untergebracht. Der DRK-Kreisverband kümmert sich um die Aufnahme, Betreuung und Unterstützung der Geflüchteten u.a. bei Antragsverfahren und dringend nötigen Arztbesuchen.

In der jüngsten Beratung des Ukrainehilfe-Koordinierungsstabes im Landratsamt wurde u.a. darüber beraten, wie die Abläufe in der Halle weiter optimiert und die DRK-Mitarbeiter bei ihren umfangreichen Aufgaben unterstützt werden können. Von den 650 im Landkreis erfassten Flüchtlingen ist bei rund 450 auch die nötige Registrierung in der Ausländerbehörde erfolgt; das bedeutet, dass diese Menschen in der Regel auch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Mit den 650 Menschen gehört der Saale-Holzland-Kreis, bezogen auf die Einwohnerzahl, zu den Landkreisen in Thüringen, die überdurchschnittlich viele Flüchtlinge aufgenommen haben. Zeitweise hielten sich bis zu 700 Geflüchtete im SHK auf. Die Kreisverwaltung hat die Bereiche Registrierung der Angekommenen, Bearbeitung von Mietverträgen sowie Auszahlung von Sozialleistungen bereits verstärkt, um das hohe Antragsaufkommen zu bewältigen.

Trotzdem bringt die hohe Zahl der aufgenommenen Personen und vor allem größerer Familien die Behörden, Einrichtungen und beteiligte Vereine an ihre Kapazitäts- und Leistungsgrenzen. Deshalb setzt sich der Ukraine-Stab beim Land dafür ein, dass die Verteilung innerhalb Thüringens künftig ausgeglichener erfolgt.

Auch die Städte, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften engagieren sich stark in der Flüchtlingshilfe. Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist nach wie vor groß. Landrat Andreas Heller und die Stabsleitung danken daher erneut allen privaten und öffentlichen, haupt- und ehrenamtlichen Helfern.

Kontakt für Hilfsangebote von Bürgern für Geflüchtete (z.B. bei Wohnraum, Dolmetschertätigkeit, Unterstützung der Flüchtlinge bei Behördengängen): per E-Mail an ukraine@lrashk.thueringen.de Ukraine-Hotline des Landkreises: Tel. 0151/74556766 bzw. 0151/74565770. Aktuelle Infos und Hilfsangebote auf der Internetseite des Landkreises: www.saaleholzlandkreis.de/aktuelles-und-presse/mitteilungen/aktuelles-thema/