Silbitz. Im April 1940 wurde in der Gießerei in Silbitz die erste Charge geschmolzen.

80 Jahre Stahl aus Silbitz

Silbitz Guss – oder regional „das Stahlwerk“ – feiert als Standort 80-jähriges Jubiläum. Zwar wurde die Gießerei bereits 1938 gegründet, der erste Stahl, also die erste Charge, ist aber am 4. April 1940 im Siemens-Martin-Ofen geschmolzen worden.

Nun hat dieses Jubiläum zwei Seiten: eine positive und eine negative. Die Geschichte des Stahlwerks Silbitz beginnt 1896 mit der Gründung der Gießerei Rasberg bei Zeitz. Deren Besitzer Oswald Kunsch ließ die Gießerei in Silbitz ab 1938 in nur reichlich zwei Jahren und als Unternehmer gezielt als Rüstungsbetrieb für den Zweiten Weltkrieg bauen. Er hatte offensichtlich das notwendige Netzwerk in der damaligen Zeit.

In der Silbitzer Gießerei wurde von Beginn an für die Rüstung produziert, vor allem Granaten mit einer speziellen Sprengkraft. Damit verdiente Oswald Kunsch laut den Unterlagen sehr, sehr viel Geld – und war damit auch ein Baustein für den Krieg mit all seinen schrecklichen Folgen. 1945 wurde Kunsch auf der Basis des Potsdamer Abkommens enteignet und letztlich auch verurteilt.

Nun zur positiven Seite des Jubiläums: Mit der Errichtung der Gießerei in Silbitz, also im ländlichen Raum, sind zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Die Bauzeit an diesem Standort ist lobenswert und unter heutigen Gesichtspunkten fast nicht vorstellbar.

Der Standort der Gießerei war eine sehr gute infrastrukturelle und logistische Lösung, die bis zum heutigen Tag Vorteile hat gegenüber den nationalen und internationalen Mitbewerbern, sie ist also eine hervorragende ingenieurtechnische Leistung zur damaligen Zeit.

Die Gießerei konnte sich erst als Sowjetischer Aktienbetrieb und dann als Volkseigener Betrieb in den Jahren 1950 bis 1990 zu einem modernen und effektiven Unternehmen entwickeln, bedingt durch die gut vorhandene Infrastruktur und die ständige technische und technologische Weiterentwicklung. Es wurden in diesen Jahren maßgebliche Investitionen durchgeführt: Die Siemens-Martin-Öfen sind durch Elektrolichtbogenöfen abgelöst worden, eine moderne Putzerei wurde gebaut, in die Formerei zog modernste Maschinentechnik ein.

Silbitz Guss war die größte Stahlgießerei der DDR. Besonders erwähnenswert war für die Mitarbeiter der leuchtende Stern am Hallendach – Ausdruck der Planerfüllung, nach heutigem Begriff der Umsatzerfüllung.

Der gute Standort, das vorhandene Know-how und die Erfahrung der Mitarbeiter sind zur politischen Wende 1990 die Grundlagen gewesen, dass das Stahlwerk erhalten und erfolgreich privatisiert werden konnte.

Wolfgang Maruschky hat das Stahlwerk in Silbitz von 1990 bis 2011 als Geschäftsführer geleitet.