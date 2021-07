800 freie Ausbildungsstellen im Agenturbezirk Jena

Jena/Saale-Holzland. Im Juli gibt es Ausbildungsmessen für Jugendliche in der Universitätsstadt und Eisenberg.

Die Corona-Krise hat kaum sichtbare Spuren auf dem lokalen Ausbildungsmarkt hinterlassen.

Wie die Agentur für Arbeit Jena informierte, gibt es derzeit noch 800 freie Ausbildungsstellen im Agenturbezirk. „Rein statistisch können wir jedem Jugendlichen ein Ausbildungsangebot unterbreiten“, erklärte die scheidende Agenturchefin Irena Michel.

„Wer noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat oder noch unentschlossen ist, welches Studium passend ist, kann sich jederzeit an die Berufsberatung wenden. Sozusagen Last-Minute, führen wird im Juli auch noch zwei Ausbildungsmessen in Jena und Eisenberg durch. Hier sind auch regionale Arbeitgeber dabei und bieten freie Lehrstellen an.“

Nach Einschätzung der Agentur hat die Corona-Pandemie insbesondere bei den Abiturienten Spuren hinterlassen. So würden etliche Jugendliche noch ein Abi-Jahr ranhängen, weil ihre Noten nicht sehr gut seien, andere wiederum würden statt eines Studiums erst einmal eine Ausbildung in den Fokus rücken.

„Das heißt ja nicht, dass man im Anschluss nicht doch noch ein Studium dranhängen kann“, sagte Michel. Als Agentur müsse man schauen, dass man für diese jungen Leute die passenden Angebote in der Region anbieten könne. „Da sind wir dran.“

Zahl der Bewerber geht zurück

In Jena sind gegenwärtig noch 173 Jugendliche auf der Suche nach einer Ausbildung, im Saale-Holzland 93. Gerade im Saale-Holzland ist die Zahl der Bewerber in diesem Jahr rückläufig. Suchten im vergangenen Jahr noch über 300 Jugendliche einen Ausbildungsplatz, so sind es in diesem Jahr 270.

Besonders beliebt bei Mädchen sind Verkäuferin, Kauffrau oder Verwaltungsfachangestellte. Bei den Jungen ganz oben auf der Wunschliste stehen Kfz-Mechatroniker, Verkäufer, Industriemechaniker oder Tischler.