A9 bei Bad Klosterlausnitz: Asphalt muss erneuert werden

Hermsdorf. Warum auf der A9 zwischen Bad Klosterlausnitz und Hermsdorfer Kreuz bis November gebaut wird

Auf der A9 zwischen Bad Klosterlausnitz und dem Hermsdorfer Kreuz soll die Fahrbahn in beiden Richtungen erneuert werden. Auf einer Länge von insgesamt vier Kilometern soll in jeweils zwei Teilabschnitten pro Fahrtrichtung bis November gebaut werden. Das teilt die Niederlassung Ost der Autobahn GmbH mit Sitz in Halle mit.

Notwendig geworden ist die grundhafte Erneuerung der Asphaltschichten, da deren Zustand nach 15 Jahren das „typische Bild“ mit Rissen, Aufschiebungen und Verformungen aufweise, wie es auf Nachfrage vonseiten der Autobahn GmbH heißt.

Bereits in der vergangenen Woche wurde mit den Vorbereitungsarbeiten begonnen. So sind beispielsweise in Höhe Bad Klosterlausnitz Richtung Berlin nur noch zwei Fahrspuren befahrbar. Die Straßenerneuerung selbst beginnt demnach am 1. August mit dem ersten Bauabschnitt auf der Richtungsfahrbahn Berlin. Hier werden linke Spur und Mittelspur erneuert. Während der Baumaßnahme sollen laut Autobahn GmbH stets drei Fahrspuren Richtung Berlin und zwei Fahrspuren Richtung München zur Verfügung stehen, um die Beeinträchtigung für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Verzögerungen wird es dennoch geben.

Zusätzliche Reparatur von Spannungsschäden

In den Bauabschnitten wird die Geschwindigkeit mit 80 Kilometern pro Stunde vorgeschrieben. Eine Ausnahme davon wird allerdings am Dienstag, den 25. Juli geben, teilt die Autobahn GmbH auf Nachfrage mit. Aufgrund der Temperaturschwankungen sei eine weitere Reparatur von Spannungsschäden in der Betonfahrbahn nötig. Deshalb kann zwischen 9 und 15 Uhr nur ein Streifen mit maximal 60 Kilometern pro Stunde befahren werden.