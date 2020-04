In Crossen beginnen am Donnerstag Bauarbeiten mit Vollsperrungen.

Ab Donnerstag Bauarbeiten in Crossen

Gleich zwei Vollsperrungen für den Straßenverkehr wegen Bauarbeiten wird es ab Donnerstag in Crossen geben.

Die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 1374 in Richtung Ahlendorf wird am Abzweig zur Flemmingstraße voll gesperrt. Dort sind im Auftrag des Freistaats Thüringen Bauarbeiten geplant, da es in diesem Bereich bereits vor einiger Zeit spürbare Absenkungen im Straßenraum gegeben hat. Die Bauarbeiten und die damit verbundene Vollsperrung dauern voraussichtlich bis einschließlich Freitag an. Für Autofahrer ist eine weiträumige Umleitung von Hartmannsdorf kommend über Etzdorf und Buchheim ausgeschildert.

Zeitgleich will die Gemeinde den Fußgängerweg an der Schule erneuern lassen. Dafür wird der kurze Abschnitt in der Friedensstraße ebenfalls voll gesperrt für voraussichtlich zwei Tag. Eine kurze Umfahrung ist innerorts möglich.