Ab Montag Sperrungen in Eisenberg

Ab Montag, 10. Februar, wird es zu verschiedenen Sperrungen in Eisenberg kommen. Das hat die Untere Verkehrsbehörde in der Kreisstadt mitgeteilt.

In der Wiesenstraße werden am Montag Straße und Gehweg am Prinzenteich komplett gesperrt wegen Baumpflegearbeiten.

In der Straße In den Wiesen vor der Hausnummer 10 werden der Fußweg davor und die Straße halbseitig gesperrt bis voraussichtlich 12. Februar. Dort wird ein neuer Hydrant gebaut.

Die Oberen Zeilbäume in Richtung Tierheim sind weiterhin Sackgasse. Die Vollsperrung für Bauarbeiten im Bereich Nummer 49 sind bis 14. Februar verlängert worden.

Die August-Bebel-Straße im Bereich von der Hausnummer 12 bis zur Einmündung Teichstraße wird ab Montag bis zum 9. April für den Einbau von Elektrokabeln halbseitig für den Verkehr gesperrt. Der Fußweg im Baustellenbereich wird komplett gesperrt.

Die Oststraße wird vom 10. Februar bis zum 30. Juni komplett gesperrt für den Einbau neuer Trinkwasserleitungen.

Die Claußstraße wird im Bereich Nummer 7/ Mühlbergstraße halbseitig gesperrt bis zum 21. Februar. Dort werden neue Gas- und Elektroleitungen verlegt.