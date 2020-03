Abendmusik in Eisenberg für alle daheim

Seit Mittwoch erklimmt Eisenbergs Kantor Philipp Popp jeden Tag kurz vor dem Abendläuten um 18 Uhr die Stufen hinauf auf den Turm der Stadtkirche. Wenn die Glocke verklungen ist, hebt der Kantor mit seiner Posaune zum abendlichen Turmblasen an.

„Für alle Menschen, die wegen der Corona-Pandemie daheim bleiben“, sagt Popp. Er hofft, dass sein musikalischer Abendgruß weit in der Kreisstadt zu hören ist. Solange die Ausgangsbeschränkungen gelten, will der Kantor jeden Abend vom Kirchturm aus drei Musikstücke spielen.Von großen Menschenansammlungen an der Kirche bittet er wegen der Kontaktbeschränkungen jedoch abzusehen.