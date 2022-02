Weltenbummler kommt ins Klubhaus Crossen

Crossen. Vortrag über Radreise durch Fernost: Harald Lasch referiert in Crossen

Im Klubhaus Crossen wird die Veranstaltungsszene zu neuem Leben erwecken. Am Dienstag, 22 Februar, lädt das Klubhaus zu eine Multimediavortrag über ein „Abenteuer Radreise von Malaysia bis China“ mit dem Referenten Harald Lasch ein.

Der Crimmitschauer Weltenbummler Harald Lasch unternahm von Mai bis November 2015 eine Radtour durch vier asiatische Länder. Im ersten Teil erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer Kuala Lumpur, die Hauptstadt Malaysias mit dem Thaipusamfest. Es geht weiter durch Thailand vom Süden bis in den äußersten Norden. Mit einer Zugfahrt entlang des River Kwai, Spaziergänge durch die Ruinen der alten Königsstädte Ayutthaya und Sukhothai sowie einem Abstecher zum Goldenen Dreieck wird die Reise fortgesetzt.

Im dritten Land, Laos, geht das Publikum mit Harald Lasch in den Dschungel auf eine mehrtägige Trekkingtour zu verschiedenen Volksstämmen. Höhepunkte der multimedialen Reise sind unter anderem das Thaipusam-Fest in Kuala Lumpur, eine Zugfahrt am River Kwai in Thailand, das Goldene Dreieck Thailand Myanmar Laos, ein Dschungeltrekking in Laos, die Reisterrassen von Yuanyang und das Huangshan Gebirge mit den Mystic Grotten.

Ein Besuch der Veranstaltung ist nur möglich nach Voranmeldung im Klubhaus Crossen unter Telefon 0173 6426551 oder 036693/ 248727.