Abfallgebühren im Saale-Holzland-Kreis: Barzahler müssen Termin machen

Zum 15. September war die zweite Rate der Abfallgebühren des Dienstleistungsbetriebes des Saale-Holzland-Kreises fällig, informiert das Landratsamt und bittet, folgende Hinweise zu beachten.

„Sollten Bürger ihre Abfallgebühren im Ausnahmefall in bar im Dienstleistungsbetrieb einzahlen möchten, müssen sie dafür vorher einen Termin vereinbaren und sich telefonisch anmelden, damit die erforderlichen Unterlagen für die Einzahlung vorbereitet werden können“, so Werkleiter Ingo Kunze. Ab sofort bestehe auch die Möglichkeit, die Gebühren mittels EC-Karte zu zahlen.

Immer wieder komme es zudem vor, dass Bürger die Einzahlung per Überweisung vornehmen, obwohl dem Dienstleistungsbetrieb zuvor eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, sprich: Es kommt zu Doppelzahlungen. „Bitte buchen sie den Einzug nicht zurück“, so der Werkleiter. Denn dabei entstünden Bankgebühren, die in Abhängigkeit des Kreditinstitutes bis zu elf Euro betragen könnten. Diese würden dann auf Grund des zum Zeitpunkt des Einzuges bestehenden Lastschriftmandates zu Lasten des Bürgers nachgefordert. Nach der Widerrufsfrist von acht Wochen erfolge automatisch die Rückerstattung von Doppelzahlungen – ohne dass die betroffenen Bürger etwas tun müssten. Sollte eine vorherige Rücküberweisung nötig sein, könne man sich telefonisch (036691/48016, 036681/48015) oder per Mail (mail@awb-shk.de) an die Mitarbeiter wenden.

Wer die Zahlung der Abfallgebühren nicht oder nur teilweise leisten könne, solle bereits vor der Mahnung Kontakt mit dem Dienstleistungsbetrieb aufnehmen. Auf Nachfrage könnten Gebühren auch in Raten aufgeteilt werden, um die Belastung auf mehrere Monate zu verteilen, so Kunze.