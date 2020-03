Abgesagt, geschlossen – wie weiter im Saale-Holzland-Kreis?

Gegen 0.30 Uhr: Die Internetseite der Johns Hopkins Universität in Baltimore, die seit Wochen auf einer interaktiven Karte die weltweite Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 ständig erfasst, zeigt an: Mit der Zahl der Infizierten hat Deutschland Frankreich überholt und es gibt acht Tote in der Bundesrepublik.



Gegen 9 Uhr: Vor dem Klubhaus Crossen haben sich etliche junge Mütter und Eltern versammelt, um dort auf dem Kinderkleiderbasar ein Schnäppchen zu machen. Wegen des Andrangs und um etwaige Ansteckungen zu vermeiden, werden die Besucher nur grüppchenweise eingelassen.

An den Eingangstüren hatte die Schulleiterin der Grundschule Crossen und „Herzog Christian“ in Eisenberg eine Information an Eltern ausgehängt, die auf die Schließung aller Schulen ab 17. März hinweist. „Am Montag werden die Schüler Aufgaben für zu Hause erhalten“, erklärte Katrin Beckmann dazu auf telefonische Nachfrage.

In der Zeit der Schulschließung werde jeweils ein Lehrer in der Schule anwesend sein, um Kinder, deren Eltern beruflich unentbehrlich sind zu betreuen. Die Betreuung von maximal 15 Kinder sei möglich.

200 Besucher beim Kinderkleiderbasar in Crossen

9.48 Uhr: Die Arbeiterwohlfahrt im Saale-Holzland-Kreis sagt den für Montag geplanten feierlichen Spatenstich für den sozialen Wohnungsbau am Eisenberger Busplatz ab. Gleichzeitig wird das Besuchsverbot für die Awo-Pflegeheime in Eisenberg und Camburg bekannt gegeben.

9.49 Uhr: Die Eisenberger Veranstaltungsagentur „Stimmungszeit“ sagt per Mail den Fernsehdreh in Tautenhain am Sonntag und Montag für das Publikum ab, da in Thüringen Veranstaltungen mit mehr als 50 Gästen verboten werden.

11.30 Uhr: Die Organisatoren des Kinderkleiderbasar freuen sich kurz vor Schluss über die riesige Resonanz. Mehr als 200 Besucher seien dagewesen. Sie kamen aus dem gesamten Landkreis und aus Sachsen-Anhalt, da Kleiderbasare anderswo abgesagt wurden.

12 Uhr: Im Klubhaus Crossen trifft gleichfalls die Nachricht ein, dass die Landesregierung Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen untersagt. Der Basar war ohnehin beendet zu dieser Zeit.

Victoria Herrmann aus Crossen steht noch ratlos im Saal: Sie wisse nicht, wie es mit der Betreuung ihres dreijährigen Kindes wird, wenn die Kita ab Dienstag schließt. Sie und ihr Mann arbeiten in der Logistikbranche und gelten gerade nicht als systemrelevant. Am Montag sei ein Gespräch in der Firma geplant. Wie es finanziell weitergeht, wenn einer zuhause bleiben muss, ist unklar. „Wir als Eltern werden sehr im Stich gelassen“, sagt die junge Frau mit Bitterkeit.

12.19 Uhr: Das Bistum Erfurt sagt per Mail alles Gottesdienste – auch die im Saale-Holzland-Kreis – ab.



13.45 Uhr: Am Tag der offenen Töpferei ist das Keramikmuseum in Bürgel zur Besichtigung offen. Der angekündigte Vortrag findet jedoch nicht statt. Die Töpfereien laden noch zur Besichtigung ein, am Sonntag dann nicht mehr.

Hallenbad, Stadtbibliothek, Eisenberg-Info, Stadtmuseum, Schlosskirche und Tiergarten sind dicht

Gegen 16 Uhr: In einem Supermarkt in Eisenberg ist die Kundenzahl gering. Zu finden war alles, was nötig war.

16.18 Uhr: Superintendent Arnd Kuschmierz sagt per Mail alle Gottesdienst und Veranstaltungen im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Eisenberg ab. Für Trauerfeiern gelten gesonderte Regelungen.

16.19 Uhr: Die Stadtverwaltung Eisenberg schickt nach einer Krisensitzung per Mail die Mitteilung: Hallenbad, Stadtbibliothek, Eisenberg-Info, Stadtmuseum, Schlosskirche und Tiergarten sind ab sofort für Besucher geschlossen. Die Stadtverwaltung empfängt ab Montag, 16. März, keine Besucher. Kontakt ist per Telefon, Mail oder Post möglich.

Gegen 20 Uhr: Nachdem bereits bekannt ist, dass in Hermsdorf eine Hausarztpraxis wegen eines Corona-Erkrankten schließen musste, wird publik, dass 40 Vereinsfreunde des Patienten in häusliche Quarantäne geschickt worden sind.

Sonntag, 15 März

Gegen 0.30 Uhr: Die interaktive Weltkarte der Johns Hopkins Universität zeigt einen weiteren Anstieg der Corona-Fälle. In Deutschland gibt es einen neunten Toten und die Pandemie breitet sich jetzt drastisch auch in Afrika aus.



13 Uhr: Nach einer Krisensitzung informiert das Landratsamt per Mail über die Verfahrensweise während der Schulschließungen, über den Busverkehr und darüber, dass auch das Landratsamt ab Montag für Besucher verschlossen bleibt.

14.06 Uhr: Der Tierschutzverein im Saale-Holzland-Kreis informiert, dass das Tierheim in Eisenberg ab sofort für Besucher geschlossen ist. Keine Einschränkung gibt es für registrierte Gassi-Geher. Der für den 28. März angekündigte Großputz wird nur intern stattfinden. Die Mitgliederversammlung am 24. April ist abgesagt.

17.30 Uhr: Die Waldkliniken Eisenberg informieren nach einer Krisensitzung per Mail darüber, dass sie sich zum Corona-Notfallzentrum für den Saale-Holzland-Kreis umrüsten. Die Maßnahmen sollen am Dienstag in Kraft treten. Orthopädische Operationen sind verschoben.

19 Uhr: Auf der interaktiven Karte der Johns Hopkins Universität sind weltweit 156.400 Corona-Fälle erfasst. 4585 allein in Deutschland. Die Bundesrepublik steht von den inzwischen 142 betroffenen Ländern nach China, Italien, dem Iran, Südkorea und Spanien an sechster Stelle bei den Fall-Zahlen.