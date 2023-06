Abi-Jahrgang 2023 aus Hermsdorf: „bis zur Weißglut gelangweilt“

Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz. 32 Abiturientinnen und Abiturienten des Holzlandgymnasiums erhielten am Freitagabend ihre Zeugnisse.

„Unsere Wege trennen sich“, machte Schulleiter Thomas Löffler zu Beginn der feierlichen Zeugnisübergabe am Freitagabend dem Abiturjahrgang klar. Auch wenn wohl auf beiden Seiten auch etwas Wehmut dabei sei, wie er einräumte. Der Weg der 32 Abiturientinnen und Abiturienten, die im Bad Klosterlausnitzer Holzlandsaal ihre Zeugnisse erhielten, begann am 24. August 2015 auf dem Hermsdorfer Gymnasium. Löffler ließ die seitdem vergangene Zeit in seiner Rede ein Stück weit Revue passieren und verlas unter anderem Einträge aus Klassenbüchern, wie etwa, dass bereits nach zwei Wochen in der fünften Klasse ein neuer Sitzplan her musste.

So einige Lacher hatten kurz vor Ende der Veranstaltung auch drei Schülerinnen auf ihrer Seite, die die Rede hielten, „die kein anderer halten wollte“, um sich von ihrer Schule zu verabschieden. „Wir waren pflegeleicht und umgänglich“, zitierten sie etwa frühere Lehrkräfte und entschuldigten sich gleichzeitig bei diesen dafür, „dass wir Sie bis zur Weißglut gelangweilt“ haben. Aufs Korn nahmen die Schülerinnen nicht nur ihr eigenes Verhalten, sondern auch ein paar bauliche Unzulänglichkeiten des Schulgebäudes oder typische Charakterzüge der Lehrkräfte. Am Ende beschrieben die drei das Holzlandgymnasium aber auch als den Ort, „an dem man über sich hinauswachsen kann“ und bedankten sich bei Lehrkräften, Eltern, Geschwistern, Goolge und Youtube. „Willkommen in der Freiheit“ riefen sie ihren Mitschülerinnen und Mitschülern am Ende entgegen. Diese wurde dann kurze Zeit später beim Abiball im Weißenborner Bürgerhaus „Hohler Vogel“ gefeiert.

Laut Schulleiter Thomas Löffler haben alle aus dem Jahrgang ihre Prüfungen bestanden – trotz der widrigen Umstände während der Pandemie. „Bleiben Sie optimistisch und neugierig, schauen Sie mit Mut voraus und suchen Sie Ihr Glück“, gab er den jungen Erwachsenen unter anderem mit auf den Weg. Die Lücke, die der Jahrgang an der Schule hinterlassen wird, werde im August mit knapp 50 neuen Fünftklässlern wieder gefüllt, stellte Löffler in Aussicht. „Wir werden Sie trotzdem vermissen – vielleicht, manchmal“, schloss er seine Rede zur Zeugnisausgabe.