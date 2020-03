Abrechnung mit der Stadt Eisenberg

Am Dienstag, 10. März, haben wir über das Scheitern des Co-Working-Space-Projekts im Gewerbepark Eisenberg berichtet. Junge Unternehmen hätten sich hier günstig eine Gewerbefläche teilen sollen – mit fertiger Infrastruktur wie Möbeln und Internet-Anschluss. Unternehmer Joost Grund hatte es versäumt, sich rechtzeitig zurückzumelden, um seine Sicht der Dinge zu erklären. Seine Nachricht erreichte uns erst am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr.

Der junge Mann weist die Schuld am Scheitern des Projekts von sich. Grund für das Nicht-Zustandekommen des Mietvertrags, der Mitte Februar nach einem presse-öffentlichen Termin unterzeichnet wurde, seien nicht eingehaltene mündliche Absprachen von Seiten des Vermieters. Grund rechnet mit der Stadt ab: „Eisenberg ist ein lebloses kleines Dorf, auch wenn es eine Kreisstadt ist. Die Bewohner sind nicht bereit für Veränderungen, sondern halten immer an dem fest, was immer da war und was kommen soll oder wird“, schrieb er unserer Redaktion als Stellungnahme über den Messenger-Dienst Whatsapp.

Er sei gewarnt worden, nach Eisenberg zu ziehen und könne inzwischen nachvollziehen, warum die Stadt von einem Teil der eigenen Einwohner verachtet werde. Niemand solle sich wundern, wenn niemand in der Stadt etwas machen wolle. „Eisenberg wird für immer tot bleiben“