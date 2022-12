Abriss in der Eisenberger Fabrikstraße schreitet voran

Der Abriss der beiden Häuser in der Fabrikstraße in Eisenberg schreitet voran.

Eisenberg. In Eisenberg werden zwei Häuser abgerissen

Die seit letzter Woche laufenden Abrissarbeiten der zwei Gebäude in der Fabrikstraße in Eisenberg sollen laut Landratsamt noch bis kommende Woche andauern. Ob die Arbeiten planmäßig beendet werden können, sei abhängig davon, ob Schwierigkeiten auftreten, zum Beispiel bei der Trennung vom Nachbargebäude. Zu den Kosten, für die der Landkreis in Vorleistung geht, könne erst nach dem Abriss Auskunft gegeben werden. Was der Eigentümer mit der Fläche plane, sei dem Amt derzeit nicht bekannt.