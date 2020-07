Familie, Freunde und Bekannte haben am Freitag in Thalbürgel Abschied von Georg „Orge“ Zurawski genommen.

Familie, Freunde und Bekannte haben am Freitag in Thalbürgel Abschied von Georg „Orge“ Zurawski genommen. Zahlreiche Weggefährten erinnerten an den Künstler, der sich in Beulbar mit dem Am-Vieh-Theater den Traum von der eigenen Bühne erfüllte.

„Er wird weiter mit uns sein, wenn wir singen und ins Lagerfeuer blicken“, hieß es. Zusammen stimmte die Trauergemeinde „Der Mond ist aufgegangen“ an, als Orge seine letzte Reise antrat.