Abschlussklassen 2023 aus Hermsdorf: feierlicher Schritt ins Leben

Hermsdorf. Schülerinnen und Schüler der drei zehnten Klassen der Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ erhielten ihre Zeugnisse.

„Gut, dass heute kein ganz normaler Schultag ist“, sagte Schulleiter Karl-Heinz Maier in seiner Rede zur Zeugnisausgabe des Abschlussjahrgangs 2023. Er begründete dies mit den Quoten der Schülerinnen und Schüler, die in einem solchen Fall zu spät kommen, sich krank melden, aufs Handy schauen oder in der Nase popeln. Lediglich 16 Prozent bescheinigte er, wissbegierig den Worten der Lehrkräfte zu lauschen.

Aber an diesem Freitagabend im Hermsdorfer Stadthaus war das anders. Die Schülerinnen und Schüler der drei zehnten Klassen der Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ erhielten ihre Zeugnisse. Die Familien saßen an langen Tafeln und lauschten den Reden der Schülerinnen und Schüler, der Klassenlehrer und den musikalischen Darbietungen des Schulchors. Die besten Leistungen wurden ebenfalls im anderthalbstündigen Programm ausgezeichnet sowie Rückblicke auf die Zeit an der Regelschule gegeben. „Es gibt zwei wichtige Tage im Leben eines Menschen: Der erste ist der, an dem man geboren wird und der zweite der, an dem herausfindet, warum. Dafür wünsche ich euch alles Gute“, gab Karl-Heinz Maier den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg. Diese bedankten sich unter anderem mit kleinen Geschenken bei ihren Lehrkräften, bei Eltern, Familien und Freunden.