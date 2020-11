Advents- und Grabschmuckbasar in der Kirche zu Rausdorf 2019

Rausdorf. Grabschmuck und Weihnachtsdekoration werden dieses Jahr nicht angeboten in Rausdorf

Adventsbasar fällt aus in Rausdorf

Der traditionelle Advents- und Grabschmuckbasar am 15. November in der Kirche zu Rausdorf findet coronabedingt nicht statt. Darüber informieren die Kirchen-ältesten Britta Schlenzig und Catrin Schneider. Die Veranstaltung, zu der traditionell am Volkstrauertag eingeladen wird, ließe sich unter den erforderlichen Corona-Maßgaben nicht realisieren. Es wäre die 16. Veranstaltung gewesen, bei der unter anderem selbst gemachte Adventsgestecke und -kränze, Grabschmuck und Dekoratives für die Vorweihnachtszeit verkauft worden wären, um mit dem eingenommenen Geld die denkmalgeschützte Kirche Stück für Stück weiter sanieren zu können.