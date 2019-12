Alle Chöre und Posaunenchöre der Region musizieren zum Adventskonzert bei Kerzenschein am vierten Advent in der Stadtkirche Eisenberg gemeinsam.

Eisenberg. Alle Chöre und Posaunenchöre der Region musizieren am vierten Advent gemeinsam in der Stadtkirche

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Adventskonzert bei Kerzenschein in Eisenberg

Der Übergang von der Advents- zur Weihnachtszeit wird in der Eisenberger Stadtkirche auch dieses Jahr musikalisch reichhaltig. Zum traditionellen Konzert am vierten Advent laden alle Chöre und Posaunenchöre der Region ein. Es musizieren Kantorei, Gospelchor und Crossener Frauenchor, sowie der große gemeinsame Posaunenchor mit Bläsern aus Thiemendorf, Caaschwitz und Eisenberg. Erstmalig dabei sind auch die beiden Jungbläsergruppen, die sich vor anderthalb Jahren formiert haben. Auch zum Mitsingen wird wieder Gelegenheit sein, so dass im Wechsel mit Chören und Bläsern in viele der schönen Advents- und Weihnachtslieder von Herzen mit eingestimmt werden kann. Den geistlichen Impuls übernimmt Pastorin Ulrike Magirius-Kuchenbuch, die Gesamtleitung hat Kantor Philipp Popp. Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang wird herzlich gebeten.

Konzert am Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, Stadtkirche Eisenberg