Stau auf der A 9, wie hier in einem der vergangenen Sommer, führt oft zu Ausweichverkehr durchs Heideland. Dort leiden die Straßen. Bürger erwarten, dass dann mehr kontrolliert wird.

Ärger über fehlende Polizeipräsenz im Heideland

Etliche Bürger aus den Ortsteilen der Heideland-Gemeinde ärgern sich über fehlende Polizeipräsenz – insbesondere durch den Kontaktbereichbeamten, der seinen Sitz in Crossen hat. Das war auf Einwohnerversammlungen im Heideland zu erfahren, zum Beispiel in Buchheim. Auch Heideland-Bürgermeister Heiko Baumann vermeldete, er melde hier und da Bedarf an, etwa um Umleitungsverkehr zu überprüfen, wenn Baustellen umfahren werden müssen. Er bekomme darauf aber keinerlei Rückmeldung. Die einhellige Meinung vieler Anwohner: Oft werden Tonnage-Grenzen nicht eingehalten, um den Umweg möglichst kurz zu halten.

Vorwürfe aus dem Heideland überraschen die Polizei

Bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland ist man angesichts der Vorwürfe überrascht. Dass es Probleme gibt, erfuhr man nach eigenen Angaben erst durch Nachfrage der Zeitung: „Nach Rücksprache mit unserem Kontaktbereichsbeamten ist diesem das Problem noch nicht persönlich vom Bürgermeister der Gemeinde Buchheim vorgetragen worden“, schrieb Polizei-Sprecherin Steffi Kopp, dass Fahrzeuge mit unzulässig hoher Tonnage auf Heideland-Straßen unterwegs sind – auch wenn Verkehr von der Autobahn ausweichen. „Aus diesem Grund gab es dort bereits mehrere Kontrollen, dies zusammen mit dem Kobb von Schkölen.“ Während dieser Kontrollen – zuletzt am Montag – wurden keine Vergöße gegen Tonnage-Begrenzungen festgestellt. Was Ausweichverkehr von der Autobahn betreffe: Die Polizei vermeldet, dass es sein könne, dass andere Strecken als höher belastet eingeschätzt werden könnten – entschieden werde das in solchen Fällen durch den Dienstschichtleiter.