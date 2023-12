Die Demonstranten hielten Plakate und Banner gegen die AfD und rechte Hetze in die Höhe.

AfD-Veranstaltung in Hermsdorf: Gegen-Demo genauso gut besucht

Hermsdorf Antifaschistische und demokratische Gruppen haben sich anlässlich der Veranstaltung mit dem Rechtsextremen Björn Höcke organisiert.

Die AfD hatte zum Bürgerdialog nach Hermsdorf eingeladen. Bereits am Tag zuvor fand eine Veranstaltung in Eisenberg statt. Der Bürgerdialog mit dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, zusammen mit Stefan Möller, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, und Denny Jankowski, Sprecher des AfD-Kreisverbands Gera-Jena-SHK, lockte Menschen an.

Der Andrang war groß. Die Plätze des Rathaussaals waren gefüllt und die, die noch reingelassen wurden, standen. Es warteten vor Beginn noch einige Zuschauer draußen, die jedoch wegen des vollen Saals wieder weggeschickt werden mussten. Die, die rein wollten, wurden streng kontrolliert und nach Waffen abgesucht. Die Organisatoren der AfD-Veranstaltung versprachen einen weiteren Termin, damit jene, die es nicht rein geschafft haben, noch eine Chance haben, dabei zu sein.

Aufgepeitschte Stimmung

Der Bürgerdialog begann mit einer Rede von Björn Höcke, in der er aktuell diskutierte Themen ansprach. Insbesondere geflüchtete Menschen wurden diffamiert und kriminalisiert. Die Haltungen des Politikers zu Klimakrise und Migrationspolitik sorgten für Applaus in den Reihen. Das Publikum war tendenziell älter und männlich.

Bürgerdialog mit dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, zusammen mit Stefan Möller, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, und Denny Jankowski, Sprecher des AfD-Kreisverbands Gera-Jena-SHK. Foto: Larissa König / Funke Medien Thüringen

Auch schoss Höcke gegen den Vorsitzenden der thüringischen CDU-Landtagsfraktion, Mario Voigt. Auch andere Parteien sowie die Medien kamen nicht gut weg. Emotionalisiert, aber ohne konkrete Lösungsvorschläge für die Probleme unserer Zeit, ging die Ansprache zu Ende. Danach folgte der Bürgerdialog gemeinsam mit Denny Jankowski und Stefan Möller, bei dem die Anwesenden Fragen stellen konnten.

Kundgebung gegen die AfD gut besucht

Während dieser Veranstaltung versammelte sich vor dem Rathaus eine Gegendemonstration. Organisiert wurde die Kundgebung von der Gruppe AIS, kurz für antifaschistisch, initiativ und solidarisch, von dem Aktionskreis Demokratie, Hermsdorf Solidarisch und Libertas Subcultura. Im Vorfeld schätzten die Gruppenmitglieder die Anzahl auf ungefähr 50 Leute ein. Sie hatten jedoch gehofft, dass es mehr werden. Ihr Wunsch ging in Erfüllung. Gekommen waren deutlich mehr, die gegen die AfD demonstrieren wollten. Schätzungsweise standen so viele Menschen draußen wie drinnen saßen.

Der Bürgersteig gegenüber des Rathauses war voller Demonstranten. Sie hielten Plakate wie „Faschismus ist keine Meinung“ oder „Kein Platz für rechte Hetze“ in die Höhe. Dazu gab es Sprechchöre gegen Faschismus, Hass und die AfD, Sprechbeiträge und Musik. Die Demonstranten versammelten sich bereits zu Beginn der AfD-Veranstaltung und blieben währenddessen vor Ort.

Polizei: Nichts Schlimmes passiert

Ebenso war eine größere Gruppe Polizisten vor Ort, die sich zwischen den Zuschauern der AfD-Veranstaltung und den Demonstranten positionierten. „Es gab am Anfang mal eine kleinere Rangelei. Aber nichts Schlimmeres, es kam zu keiner Körperverletzung“, sagte der Sprecher der dort anwesenden Polizisten. Trotz der gegensätzlichen politischen Lager blieb es an dem Abend friedlich und ruhig.