Aktion in den Waldkliniken Eisenberg: Die Angst vor dem Defi nehmen

Eisenberg. Waldkliniken bietet wieder ein Herzseminar an - dazu gehört auch eine Laien-Reanimations-Schulung mit einem AED.

Auch dieses Jahr nehmen die Waldkliniken Eisenberg an den bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung im November teil: So wird es am Mittwoch, 8. November, ein Herzseminar für Interessierte, Angehörige und Patienten, mit zwei Vorträgen geben. Chefärztin Antje Meixner spricht über die Ursachen für den plötzlichen Herzstillstand. Susann Cole informiert über die Vorsorge- und Therapieoptionen einer Herzerkrankung.

Den Vorträgen schließt sich die laut Ankündigung stets begeistert aufgenommene Laien-Reanimations-Schulung mit praktischer Übung mit einem AED (Automatisierter externer Defibrillator) an. Die Schulung führen Inga Schulze und Julia Schwarz durch. Die Übung soll Interessierten die Angst vor der Bedienung des Lebensretters nehmen. AED sind immer häufiger im öffentlichen Raum zu finden. Viele Firmen, öffentliche Plätze und Gebäude sind mittlerweile mit automatisierten Defibrillatoren zur Ersten Hilfe ausgestattet. Die Geräte sind so gestaltet, dass Laien damit problemlos umgehen können. red

Mittwoch, 8. November, 16 bis 18 Uhr, Waldkliniken Eisenberg, Großer Hörsaal, Klosterlausnitzer Straße 81. Weitere Informationen: www.herzstiftung.de